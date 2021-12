Josè Carreras torna a Verona per Gala di San Silvestro

(ANSA) - VERONA, 27 DIC - A distanza di 22 anni dalla sua ultima presenza nei cartelloni della Fondazione Arena di Verona Josè Carreras torna al Teatro Filarmonico per il concerto del 31 dicembre (alle ore 20.30). Assieme al celebrato tenore si esibiranno le giovani emergenti Karen Gardeazabal e Federica Vitali, diretti da David Giménez, alla guida dell'Orchestra e del Coro della Fondazione e del Coro di voci bianche A.Li.Ve.

Dopo aver calcato i più importanti palcoscenici del mondo ed essere stato protagonista con Luciano Pavarotti e Plácido Domingo, nel nome di "Tre Tenori" dal 1990 con concerti, album e decine di milioni di copie vendute, Carreras torna ad esibirsi per la Fondazione areniana. All'Arena di Verona il 75enne artista catalano è stato protagonista di produzioni memorabili di Carmen, Andrea Chénier e concerti di gala fino al 1999. Dopo una parentesi lunga ventidue anni, ora torna a Verona per il concerto di San Silvestro: il programma alterna brani d'opera, zarzuela e operetta con brani, arie e duetti da Il Pipistrello, La Vedova allegra, Giuditta, Lakmè, Las Hijas del Zebedeo, passando per musiche da film, pagine natalizie della tradizione e celebri canzoni napoletane da Grieg, Šostakovič, Leigh, Valls, Gardel, Valente, Cardillo. Fondazione Arena comunica che sono ancora disponibili posti in alcuni settori del teatro. (ANSA).