Jovanotti: 'Ho il virus, passerà anche questo'

''Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Natale è passato e passerà anche il virus, dai''.

Così Lorenzo Jovanotti annuncia con una serie di storie su Tik Tok di avere contratto il Covid.

''Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Non è che questi tamponi rapidi siano così efficaci. Dai va bene, poi sono vaccinato''. E aggiunge nelle varie storie in pigiama natalizio tartan a quadri rossi e blu in varie zone della casa, '''E' un'influenza di quelle toste''. ''Vai via dai, ci sono posti migliori'', dice al virus lanciando pugni nell'aria. Però lamenta ''mal di gola pazzesco , male di muscoli, tutto''.

''Passerà non è che questi tamponi rapidi siano così efficaci nonostante tutte le precauzioni. Infatti poi la sera mi ha chiamato Nicola Savino e mi ha detto: 'Stamattina ero negativo poi mi sono fatto il molecolare e sono positivo''.