Giancane, date live dopo successo di Strappati lungo i bordi

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Giancane torna sul palco nei club italiani con Tuttogiustotour. Dopo i tantissimi concerti estivi con L'inizio della Fine Tour, il cantautore romano torna con un nuovo spettacolo al via il 17 febbraio da Torino (Hiroshima), per poi proseguire a Milano (Santeria) il 18 febbraio, Bologna (Locomotiv) il 19 febbraio, Firenze (Viper Theatre) il 25 febbraio, Perugia (Urban) il 4 marzo, Livorno (The Cage) il 5 marzo, Roncade, TV (New Age) il 18 marzo, Pesaro (Teatro Sperimentale) il 19 marzo e Pistoia (H2NO) il 2 aprile.

Giancane, al secolo Giancarlo Barbati, nello spazio di due album solisti (Una vita al top, 2016, e Ansia e Disagio, 2017), ha impresso un segnale più che riconoscibile nel modo di scrivere le sue canzoni: una crudezza espressiva che pesca dal parlato di strada.

Caratteristiche che si ritrovano in Strappati Lungo i Bordi, ultima fatica del cantautore romano e colonna sonora della serie d'animazione Netflix scritta e diretta da Zerocalcare Strappare lungo i bordi. Oltre all'omonima title track e sigla della serie, Giancane fa capolino anche in una decina di altri momenti della serie, tra sonorità anni '80, momenti funk o beatlesiani e composizioni al pianoforte. (ANSA).