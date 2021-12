Nicola Piovani, La musica è pericolosa perché ci cambia

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - ''E' la pericolosità gioiosa delle emozioni forti davanti alla bellezza… quegli incontri profondi che ci cambiano e ci turbano, così come gli innamoramenti. Alla fine non siamo più gli stessi''. Nicola Piovani spiega così perchè ha scelto ''la musica è pericolosa'' per il titolo dello spettacolo che lo vedrà protagonista al Parco della Musica di Roma in quattro concerti dal 26 al 31 dicembre. ''E' una frase che Federico Fellini diceva a sé stesso nei confronti della propria fragilità nei confronti della musica - dice all' ANSA - . Metaforicamente e provocatoriamente mi appartiene''. Nella edizione 'natalizia' di questo racconto di melodie e parole gli spettatori vedranno una nuova versione dei concerti che dal 2015 perdono pezzi e ne propongono di nuovi con un quota di improvvisazione legata a ''quel che succede'' ogni sera.

''Suoneremo per la prima volta - spiega Piovani, che avrà accanto cinque compagni di viaggio - la musica che ho scritto quest' anno per un film francese 'Gli amori di Anais' di Charline Bourgeois. Ho ripristinato la musica del film 'Caro diario' di Nanni Moretti che non suonavo in pubblico da tanto tempo e alla quale sono particolarmente affezionato, e la musica scritta lo scorso anno per gli spot di Tornatore ha per la campagna vaccinale''. Ci sarà anche un pezzo breve di Debussy trascritto e orchestrato dal compositore negli anni dell'adolescenza mentre l' ultima parte è dedicata alle canzoni, tra cui una antologia dei brani musicati per l' album di De Andrè 'Storia di un impiegato' e la sorpresa di una canzone argentina degli anni venti. (ANSA).