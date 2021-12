MiTo festival prestigio internazionale, ora contributo fisso

(ANSA) - TORINO, 23 DIC - Su proposta del ministro alla Cultura Dario Franceschini, il Festival MiTo Settembre Musica viene riconosciuto dal Parlamento 'festival di assoluto prestigio internazionale'. Grazie a questo riconoscimento, a partire dall'edizione 2022, la rassegna che unisce Torino e Milano all'insegna della musica classica sarà sostenuta dal bilancio dello Stato con un contributo fisso di un milione di euro, oltre al Fus.

"Il Festival si rafforza e conferma la straordinaria sinergia delle due città in ambito culturale e musicale - sottolinea l'assessora alla Cultura di Torino, Rosanna Purchia -. Torino e Milano hanno creato un festival di livello internazionale, per questo il ministero ha riconosciuto il grande valore di questo lavoro, e avere un ulteriore sostegno ci consente di continuare a crescere. Ringrazio l'assessore alla cultura di Milano, Tommaso Sacchi, per il lavoro sinergico e apprezzo molto la comune visione di intenti che ci unisce".

"Anche grazie alla qualità raggiunta con la direzione artistica di Nicola Campogrande, questo è diventato il più importante festival italiano di musica classica e tra i più importanti al mondo - rimarca l'assessore Sacchi -, una rassegna che colloca Milano e Torino al centro di una rete internazionale di città in cui la cultura ha un ruolo fondamentale e strategico. Questo contributo - conclude - permetterà al Festival di crescere ulteriormente, rafforzando il suo valore e ampliando il suo pubblico in Italia e nel mondo".