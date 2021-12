A Ferrara Il Farnace di Vivaldi recuperato dopo 283 anni

(ANSA) - FERRARA, 23 DIC - "Il Farnace" è un'opera, dramma per musica in tre atti, di Antonio Vivaldi rappresentata per la prima volta al Teatro Sant'Angelo di Venezia nel 1727 con grande successo, al punto da essere più volte ripresa e riveduta negli anni successivi, prima di cadere in oblio come il resto della produzione lirica vivaldiana. Il compositore veneziano ne scrisse anche una versione per il Teatro Bonacossi di Ferrara nel 1738, però mai rappresentata per un divieto ecclesiastico. A 283 di distanza, il Teatro Comunale 'Claudio Abbado' di Ferrara la porterà in scena in nuovo allestimento al debutto il 30 dicembre alle 20 con replica il 31 alle 16.

Direttore d'orchestra sarà lo specialista vivaldiano Federico Maria Sardelli, a capo dell'Orchestra Accademia dello Spirito Santo, mentre della regia si occuperà Marco Bellussi. Composta su libretto di Antonio Maria Lucchini, 'Il Farnace' non sarà solo uno spettacolo di intrattenimento teatrale e musicale: "Sarà un evento, perché con quest'opera Vivaldi viene a Ferrara per la prima volta - dice Sardelli - Questo è il suo ultimo Farnace giunto sino a noi, è il cavallo di battaglia di tutta la sua carriera musicale. Aveva le scritture già pagate, aveva già tutti i cantanti, lo scenario. Sta per arrivare il momento di andare in scena, ma gli viene impedito di metter piede in città dall'allora cardinale che la governava, Tommaso Ruffo.

L'episodio lo segna per il resto dei suoi giorni, morirà nel 1741. Per questo mettere in scena Il Farnace a Ferrara è un'occasione storica: per noi è importante riparare a quel torto subito, rendendo finalmente giustizia a Vivaldi".

Nel cast, il ruolo del titolo sarà sostenuto dal controtenore Raffaele Pe (uno dei cantanti italiani più richiesti, conteso da direttori e orchestre non solo barocchi), con Francesca Lombardi Mazzulli (Gilade), Chiara Brunello (Tamiri), Elena Biscuola (Berenice), Leonardo Cortellazzi (Pompeo), Silvia Alice Gianolla (Selinda) e Mauro Borgioni (Aquilio). Il Coro Accademia dello Spirito Santo sarà diretto da Francesco Pinamonti. (ANSA).