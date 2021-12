Musica: Napoli; Concerto dell'Epifania il 6 gennaio su Rai1

(ANSA) - NAPOLI, 22 DIC - Il Concerto dell'Epifania al Teatro Mediterraneo di Napoli sarà trasmesso in seconda serata il 6 gennaio, alle 23.30 su Rai 1. Il tradizionale evento si terrà il 4 gennaio alle 20,30. Sul palco il fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da Vinci, Ghemon, Raphael Gualazzi, la fadista portoghese Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan, I Super 4, conduttrice Arianna Ciampoli, regia di Barbara Napolitano. Gli artisti si esibiranno dal vivo accompagnati dall'Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta da Adriano Pennino. E' promosso dall'Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale prodotta per la RAI dalla Melos International di Dante Mariti, insieme con l'Associazione Musica dal Mondo, direzione artistica di Francesco Sorrentino.

"L'attenzione da rivolgere ai contesti dell'educazione, del lavoro e del dialogo tra le generazioni - spiega Reale - apre ai tre percorsi, che Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace. L'intuizione di questo appuntamento tv, giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario affinché l'animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le visioni di futuro che ispirano la crescita sociale''. Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato dalle installazioni artistiche di tre sculture alate di Domenico Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca custodia per l'altro, come espressione di un impegno solidale, spiegano i promotori, e come proposta etica.

I Premi Nativity in the World 2022, in collaborazione con il Centro Permanente di Ricerche e Studi sul Presepe Napoletano, presieduto da Umberto Grillo per educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni andranno a Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia teoretica, al network nazionale di associazioni WAU! - We Are Urban, all'organizzazione napoletana per il volontariato Associazione Gioventù Cattolica). per la sezione dedicata a Mario Da Vinci, a Gianfranco Gallo. (ANSA).