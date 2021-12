I Maneskin rinnovano il contratto con Sony Music Italy

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - I Måneskin rinnovano il contratto con Sony Music Italy, consolidando così il rapporto che li lega alla casa discografica sin dal loro esordio.

Con 6 dischi di diamante, 133 platino e 34 oro a livello globale e quasi 4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali, Victoria, Damiano, Thomas e Ethan sono gli italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2021, anno che li ha visti protagonisti di numerosi successi, dal primo posto al 71° Festival di Sanremo e all'Eurovision Song Contest con il brano "ZITTI E BUONI" (cinque dischi di platino, contenuto nell'album "Teatro d'Ira - Vol. I") fino al premio "Best Rock" agli MTV EMAs, la prima vittoria di un artista italiano in una categoria internazionale, e l'inclusione di "I WANNA BE YOUR SLAVE" nella "Top 10 Tracks of 2021" (triplo disco di platino) secondo BBC.

I Måneskin sono reduci dall'eccezionale esperienza negli Stati Uniti, con due speciali live a New York e Los Angeles e la presenza come special guest al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Sono stati ospiti dell'iconico Tonight Show con Jimmy Fallon e del popolare talk-show The Ellen DeGeneres Show e vantano una candidatura agli American Music Awards 2021 - in cui si sono esibiti con una straordinaria performance - come "Favorite Trending Song" con "Beggin'". Con la conquista della #1 posizione nella classifica US Rock Airplay, il brano segna la più rapida ascesa per una nuova band alla numero uno nella US Alternative Airplay negli ultimi 24 anni. Hanno inoltre ricevuto il prestigioso invito da parte dell'Academy al museo dei Grammy per leggere alcune delle nomination della 64esima edizione e, recentemente, hanno ottenuto ben due nominations ai Brit Awards 2022, il premio musicale più importante di tutto il Regno Unito, nella categoria "International Group of the Year" e per la "International Song of the Year" con il singolo "I WANNA BE YOUR SLAVE". (ANSA).