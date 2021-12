Nasce RaiPlay Sound, piattaforma per l'ascolto digitale

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Nasce RaiPlay Sound, la nuova piattaforma per l'ascolto digitale che va a sostituire RaiPlay Radio. Uno strumento gratuito che vuole raggiungere più pubblici possibili, da quello tradizionale ai più giovani, e che offre - oltre alle dirette di tutti i canali Radio Rai e alla possibilità di riascoltare le trasmissioni radio preferite - anche contenuti originali prodotti per RaiPlay Sound. Come i podcast che spazieranno dall'intrattenimento al racconto della realtà, dall'attualità alla musica.

A disposizione degli utenti - su web, app mobile, app smartwatch, offline e con l'anno nuovo tv connesse, car e smart speaker - cataloghi navigabili per generi, argomenti, contenuti raccomandati o programmi preferiti. Ma ci sono anche gli audiolibri scelti tra i grandi classici della letteratura italiana e internazionale.

"Rai Play Sound aggiunge un altro tassello importante al percorso che Rai Radio sta compiendo per essere sempre più vicino alle esigenze del pubblico - dichiara il direttore di Rai Radio Roberto Sergio -. Dopo l'avvio delle radio specializzate, la visual radio, la trasformazione delle nostre sedi in factory multimediali digitali, ci diamo un obiettivo ambizioso ma raggiungibile: diventare leader nella produzione e nella distribuzione di contenuti originali di total audio".

"Con RaiPlay Sound la Rai fa un altro grande passo in avanti - sottolinea Elena Capparelli, direttrice di RaiPlay e Digital -. Rappresenta il passato, il presente e il futuro insieme.

Sulla piattaforma ci sono già mille titoli, 50 podcast originali, 50mila ore da ascoltare anche per chi non conosce l'immenso patrimonio della Rai, 200 audiolibri. E poi informazione, sport, i gr. L'obiettivo è illuminare la Rai".

