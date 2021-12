Achille Lauro 'Babbo Natale' per i piccoli pazienti

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Il cantautore e rapper Achille Lauro moderno 'Babbo Natale' oggi per i piccoli degenti del reparto di cardiochirurgia pediatrica del Policlinico San Donato di Milano. L'artista, che non indossava i panni dell'iconica figura natalizia ma ne ha interpretato lo spirito, ha consegnato doni e regalato sorrisi ai bimbi ricoverati, prestandosi per i giochi e per i tanti scatti a ricordo di questo momento che ha portato grande allegria in reparto tra i 22 piccoli degenti provenienti non solo dall'Italia, ma anche da Camerun, Tunisia, Serbia, Egitto, Algeria e Romania.

Lauro, accolto dal presidente della Gsd Foundation Gilda Gastaldi e dal personale, ha portato un altro prezioso dono a sostegno dei progetti della Fondazione no-profit del Gruppo San Donato: una donazione di 100 mila dollari. I fondi sono stati raccolti nel corso di un evento unico, andato in scena lo scorso 7 dicembre, nel quale il cantautore ha interpretato i brani del suo repertorio mostrando a tutti le sensazioni e i battiti del suo cuore. La creazione di un'opera d'arte esclusiva che ha riprodotto il battito cardiaco e le emozioni provate dal cantante durante l'esibizione, rilevate grazie a sensori e strumentazioni hi-tech applicate sul suo corpo. Il quadro digitale è stato messo all'asta sulla piattaforma Crypto.com. La donazione verrà impiegata nell'acquisto di un ecocardio-color-doppler tridimensionale.

"Grazie al Policlinico San Donato ho potuto rivivere la magia del Natale attraverso lo sguardo dei bambini. Un Natale la cui essenza è racchiusa nella speranza. Abbiamo trascorso insieme qualche momento di spensieratezza, giocando, cantando. Spero di aver raggiunto i loro cuori ed essere riuscito a donare loro un momento di serenità e felicità quanto loro hanno fatto con me", ha detto l' artista. (ANSA).