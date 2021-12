Tv: Medici, Masters of Florence, esce colonna sonora di Buonvino

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Prodotta da CAM Sugar, in collaborazione con Lux Vide e con la distribuzione di Decca Records, arriva la prima release su LP e doppio CD della colonna sonora originale di "MEDICI - MASTERS OF FLORENCE" (2016-2019), la serie tv prodotta e distribuita da Netflix. Composta da Paolo Buonvino, la partitura fa rivivere il Rinascimento italiano mescolando strumenti tradizional con elementi elettronici , ma anche il fascino della voce di Skin (Skunk Anansie), che si cimenta in "Renaissance" e "Revolution Bones", le canzoni a tema della stagione 1 e della stagione 2 & 3. La versione LP offre una selezione dei migliori brani composti per le 3 stagioni, mentre l'edizione in doppio CD presenta la colonna sonora completa della serie. La release esce anche in Dolby Atmos su Apple Music. Tra i più apprezzati compositori italiani di colonne sonore, Buonvino, che ha all'attivo più di 50 colonne sonore e collaborazioni con Muccino, Veronesi, Virzì, Verdone, Faenza, ha collezionato nella sua carriera tanti premi prestigiosi dal David di Donatello al Nastro d'Argento, il Nino Rota alla Mostra del cinema di Venezia. Cam Sugar, con oltre 2.000 partiture originali, è il catalogo più esteso e rappresentativo di colonne sonore originali italiane, vincitore di oltre 500 premi internazionali, tra cui un Oscar come Miglior Colonna Sonora Originale per Il Postino. (ANSA).