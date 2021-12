La vie Parisienne, a Parigi l' operetta come la pensò Offenbach

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - La vie Parisienne, l' opera buffa in cinque atti composta nel 1866 da Jacques Offebnach, arriva finalmente in scena nella capitale francese nella sua versione integrale mai rappresentata per via dei tagli drastici che l' autore apportò al libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy. Il 21 dicembre gli spettatori del Théâtre des Champs-Élysées vedranno così uno dei capolavori dell' operetta 155 anni dopo la prima rappresentazione che riscosse un successo grandioso al Théâtre du Palais-Royal nonostante, appunto, fosse stata rimaneggiata pesantemente con l' eliminazione anche degli ultimi due atti. Il merito della ricostruzione filologica del lavoro di Offenbach è degli studiosi di Palazzetto Bru Zane-Centre de musique romantique française, che ha sede a Venezia, impegnati per più di due anni in ricerche tra archivi e biblioteche. La produzione internazionale, prima regia di Christian Lacroix cui sono affidate anche scene e costumi - e la direzione musicale di Romain Dumas, dopo il debutto al teatro parigino con repliche fino al 9 gennaio andrà in tournèe in altee citta francesi.

Offenbach, violoncellista e compositore tedesco naturalizzato francese, considerato il padre dell' Operetta, mise mano al ridimensionamento della 'Vie Parisienne'' perché la troupe del Palais-Royal era costituita più da attori che da cantanti. E se gli ultimi due atti mai eseguiti fossero invece i migliori delle pagine rimaneggiate? Se la loro soppressione - come i brani dai primi tre atti - fosse stata una perdita più dolorosa di quanto non si creda? Da qui è partito il lavoro che ha portato all' edizione completa della Vie Parisienne. I due atti nuovi fanno apprezzare brani totalmente sconosciuti. Il libretto prima della censura e le varianti dimenticate offrono un altro aspetto di alcuni dei pezzi più celebri. "È solo grazie a Offenbach che la Parigi delle Esposizioni Universali, del lusso ludico e spensierato, della galanteria, della festa infinita sopravvive ancora con incredibile tenacia'', sottolinea Lacroix. (ANSA).