Santa Cecilia, Augias e la luna tra poesia, cronaca e musica

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Raccontare la luna dal lungo viaggio dell' umanità per conquistarla con lo storico ''piccolo grande passo'' dell' astronauta Neil Armstrong ai versi di Ungaretti e Montale, alle visioni poetiche di Dante e Petrarca. E' l' appuntamento che l' Accademia Nazionale di Santa Cecilia affida a Corrado Augias domenica 19 dicembre nell' Auditorium Parco della Musica (Sala Petrassi alle 11, biglietto unico 5 euro). Lo spettacolo - intitolato Viva il chiaro di luna. Divagazioni non solo musicali sulla pallida compagna delle nostre notti - vedrà il giornalista dare la sua personale lettura del satellite della terra ricordando lo sbarco nel luglio del 1969 di Armstrong e Edwin 'Buzz' Aldrin, mentre il terzo astronauta Michael Collins restava in orbita e toccando le suggestioni suggerite dalla scienza e dalla letteratura. Il racconto sarà inframmezzato brani eseguiti al pianoforte da Aurelio Canonici. (ANSA).