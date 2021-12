MetaStage, BigMama prima artista Italiana nel metaverso

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - LIVENow annuncia MetaStage, il primo concerto di un'artista Italiana interamente nel metaverso con BigMama - una delle rapper emergenti più interessanti del panorama italiano - visibile in diretta streaming e gratuitamente su LIVENow, il 22 dicembre alle ore 21.30.

Prima piattaforma italiana a trasmettere, nel metaverso, una live performance di un'artista italiana, LIVENow trasformerà in un avatar BigMama che, su un nuovo e spettacolare palco ispirato alle calde spiagge di South Beach in Florida, canterà i suoi più grandi successi, interagendo con il pubblico collegato da casa.

LIVENow è una delle prime piattaforme streaming in Italia ad avvalersi della nuova tecnologia del metaverso e offrirà ai propri utenti la possibilità di vivere un'esperienza totalmente immersiva ed unica nel suo genere.

BigMama ha così commentato: "Sono super entusiasta e contenta di dare vita a questa esperienza nel metaverso con LIVENow. La dimensione del live è in assoluto la mia preferita nel mondo della musica e sperimentare qualcosa di completamente nuovo, così tanto da essere addirittura la prima in Italia ad esibirsi nel metaverso, mi rende orgogliosa del mio lavoro, curiosissima di vedere come verrà il concerto e interessata nel capire tutto il lavoro che ci sta dietro." "LIVENow vuole offrire alle persone e ai fans, delle esperienze immersive, specialmente ai più giovani che oggi si aspettano esperienze multidimensionali"- ha aggiunto Cris Nulli, General Manager di LIVENow Italia Oltre al concerto, che partirà dai più recenti brani "TooMuch" e "Così Leggera", gli utenti potranno assistere, alle ore 20.00, ad un speciale behind the scene dai principali canali social di LIVENow (Instagram, Facebook e TikTok) e, alle ore 21.00, ad un'intervista per conoscere di più l'artista. Il concerto sarà visibile, nel metaverso, ad una selezione di utenti mentre tutti potranno potranno vederlo su LIVENow La realizzazione del MetaStage è stato sviluppato dallo studio Lab9, focalizzato in visual design e lighting, con cui insieme LIVENow ha già sviluppato progetti multipiattaforma legati al Metaverso. (ANSA).