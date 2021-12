Un orchestrale positivo, Santa Cecilia sospende concerti

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Un orchestrale risultato positivo ai controlli antiCovid abituali ha costretto l' Accademia Nazionale di Santa Cecilia a sospendere i concerti sinfonici diretti da Stanislav Kochanovsky in programma questa settimana. Si sono rese necessarie quarantene per alcuni elementi dell' orchestra'', è detto in un comunicato della Fondazione musicale.

Gli spettacoli "Fiabe in musica" previsti giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 dicembre saranno recuperati nel corso della stagione. La programmazione riprenderà regolarmente la prossima settimana con il concerto del tenore Javier Camarena dedicato al centenario della nascita di Enrico Caruso in programma il 22 dicembre. (ANSA).