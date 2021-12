Sanremo: Yuman, mai smettere di crederci

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Ci sperava, certo. E ci credeva. Ma arrivare primo a Sanremo Giovani e staccare il pass per l'Ariston e gareggiare tra i Big è un'altra cosa. Eppure alla fine per Yuman quella che era una speranza è diventata realtà.

Ventiseienne di Roma, mamma italiana e papà capoverdiano, Yuman (all'anagrafe Yuri Santos Tavares Carloia) ha convinto Amadeus e la Commissione musicale del festival con il brano Mille Notti e ha avuto la meglio sugli altri 11 concorrenti (con Tananai e Matteo Romano, secondo e terzo, anche loro promossi tra i "grandi"). "Incredibile, ho conquistato la pole. Crederci è importante, ma non è mai detto... - racconta, ancora stordito dalla gioia e dallo stupore -. Si sa, non basta la canzone, non basta la voce, serve quel qualcosa in più che non si può descrivere a parole. O forse sì, serve tanto cuore, e un po' di sicurezza perché non è un caso se siamo arrivati fin lì".

Lui di gavetta ne ha fatta tanta: non ancora maggiorenne inizia a scrivere i suoi primi brani e si sposta, nel 2015, prima a Londra poi a Berlino. Si immerge nella musica e a fine 2018 pubblica "Twelve", il suo primo singolo, seguito qualche mese dopo da "Run". Nel 2019 finisce in copertina sul Venerdì di Repubblica, assieme a Mahmood, Rancore e Chadia Rodriguez, MTV lo proclama "Artista del mese" e YouTube lo inserisce tra 10 artisti più promettenti dell'anno. "Sembrava chissà cosa dovesse succedere, pensavo che fosse arrivato il momento giusto e invece nell'immediato non è cambiato nulla - racconta Yuman -. Poi ci sono stati anche i due anni di pandemia. Ma da quando ho 18 anni ho deciso che non avrei avuto nessun piano B e sono andato avanti a testa bassa. Certo, quando non riesci, serve autocritica". Non ha cercato la scorciatoia dei talent: "Senza è stata come una scalata dell'Himalaya con il braccio legato dietro. Una strada lenta ma duratura, ogni fan me lo sono guadagnato".

La canzone per febbraio è già pronta e si intitola Ora e qui.

"E' una Mille notti cresciuta che è diventata maggiorenne".

(ANSA).