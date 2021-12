Musica: Edizioni Curci acquisisce catalogo editoriale Fedez

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Edizioni Curci annuncia - in una nota - l'acquisizione del catalogo editoriale di Fedez.

L'accordo con ZDF comprende anche i repertori precedentemente contenuti nelle società Zedef e Newtopia così come il nuovo album "Disumano".

"Sono felice ed orgoglioso - commenta Alfredo Gramitto Ricci, presidente di Edizioni Curci - di comunicare l'acquisizione di un repertorio che ha fatto, sta facendo, e farà parte della scena pop/rap della musica italiana. Nell'ottica di sviluppo del catalogo e per dare continuità al lavoro già egregiamente svolto fino a qui, sono sicuro che questo possa essere l'inizio di una proficua collaborazione". (ANSA).