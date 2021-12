2Cellos, è tempo di prendere nuove strade

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - In 10 anni i 2Cellos hanno rivoluzionato la musica, tracciato una nuova strada tra classica e moderna, pubblicato sei album (l'ultimo "Dedicated" uscito a settembre), collezionato miliardi di stream e visualizzazione con le loro esibizioni fuori da ogni schema. Ma ora, per le rockstar del violoncello "è tempo di prendere nuove strade, di aprire nuovi capitoli della nostra vita".

Dopo un decennio, da quando nel 2011 il video della loro personale reinterpretazione della hit di Michael Jackson Smooth Criminal diviene virale su Youtube ed Elton John li chiama con sé in tour, Luka Sulic e Hauser hanno deciso di mettere fine al progetto 2Cellos, ma non senza un tour mondiale (al via da marzo negli Usa, covid permettendo, e che farà tappa al Mediolanum Forum di Milano il 20 maggio) "che deve essere memorabile. Il miglior tour di sempre, con la miglior scaletta di sempre. Non uno spettacolo all'insegna della tristezza, ma una celebrazione di 10 anni fantastici. Un vero happy end", dicono i due che già da un paio di anni hanno iniziato a dedicarsi a progetti solisti. "Siamo cresciuti, Luka vuole stare più con la famiglia, con i due figli piccoli, io voglio andare alla conquista del mondo", spiega Hauser, da sempre il più estroverso tra i due.

Hanno rivoluzionato la musica classica, abbattuto i confini di genere, aperto nuove strade. E ne sono ben consapevoli.

"Siamo stati dei pionieri, ora tutto è cambiato. Abbiamo ispirato tanti artisti: l'eredità più importante che lasciamo come 2Cellos è quella di spingere i ragazzi a provarci".

Prima del tour mondiale, per Natale i 2Cellos regaleranno ai fan una nuova esibizione. Il duo è nel cast della ventinovesima edizione del "Concerto di Natale", presentato da Federica Panicucci all'Auditorium della Conciliazione di Roma e trasmesso in prima serata il 24 dicembre su Canale 5, a sostegno delle attività di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. "Non potevamo dire di no a un invito del genere. Abbiamo anche avuto l'onore e l'opportunità di incontrare il papa: una persona incredibilmente accogliente".

