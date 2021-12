Santa Cecilia, Čajkovskij per un Natale con una fiaba in mu

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Il racconto di Alexandr Ostrovskij, La fanciulla di neve, scritto per uno spettacolo commissionato dal Teatro Maly ed eseguito al Bolshoi con musiche di scena di Čajkovskij è lo spettacolo che l' Accademia Nazionale di Santa Cecilia propone per il prossimo Natale all' Auditorium Parco della Musica. Giovedì 16 alle 19.30 (repliche venerdì 17 alle 20.30 e sabato 18 alle 18) sul podio salirà Stanislav Kochanovsky, tra i più brillanti giovani direttori oggi in attività, affiancato dalle voci soliste del mezzosoprano Agunda Kulaeva e dei tenori Alexander Mikhailov' e Alberto Marucci ai quali si aggiunge la voce recitante di Milena Vukotic. La versione presentata a Santa Cecilia, primo appuntamento di Fiabe in Musica, è stata riscritta per l'occasione da Umberto Nicoletti Altimari che ripercorre la favola allegorica, legata alla fine dell'Inverno e all'arrivo del Sole e della Primavera, in cui la musica ricrea un'ambientazione fantastica, con continui rimandi alla tradizione popolare. Il maestro russo Stanislav Kochanovsky ha debuttato con l'Orchestra dell'Accademia Nazionale nel 2014. (ANSA).