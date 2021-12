L'Ernani di Verdi inaugura la stagione lirica a Piacenza

(ANSA) - PIACENZA, 14 DIC - Una nuova produzione dell'opera di Giuseppe Verdi, "Ernani" inaugura il 17 dicembre alle 20 (replica il 19 alle 15.30) la stagione lirica 2021/22 del Teatro Municipale di Piacenza. Coprodotta con il Teatro Comunale di Ferrara, dove andrà in scena in febbraio, e il Teatro Valli di Reggio Emilia, "Ernani", quinta opera di Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, vedrà Alvise Casellati sul podio dell'Orchestra dell'Emilia-Romagna Arturo Toscanini. Nel cast il celebre tenore statunitense Gregory Kunde al debutto nel ruolo del titolo, finora cantato solo in forma di concerto. Considerato uno dei più eleganti e completi cantanti sulla scena lirica di oggi, protagonista in tutti i principali teatri del mondo, Kunde arriva per la prima volta sul palcoscenico del Municipale di Piacenza. Al suo fianco, nel ruolo di Elvira, la soprano Francesca Dotto, il baritono Ernesto Petti vestirà i panni di Don Carlo e il basso russo Evgeni Stavinsky sarà Don Ruy Gomez de Silva. Il Coro del Teatro Municipale di Piacenza è preparato da Corrado Casati. Lo spettacolo è firmato dal regista Gianmaria Aliverta, che fa ritorno al Municipale dopo l'allestimento di Aci, Galatea e Polifemo di Haendel, in streaming nel 2020, coadiuvato per questa nuova produzione da Alice Benazzi per le scene, e da Sara Marcucci per i costumi. Un allestimento, come spiega Aliverta nelle note di regia, "dal sapore antico, ma che guarda alla contemporaneità grazie all'ausilio delle proiezioni", che diventano elemento drammaturgico come moderne tele dipinte, nel pieno rispetto delle forme più classiche del teatro d'opera, "evocando di volta in volta le ambientazioni o gli stati d'animo". Rispetto al libretto originale dell'opera, verrà proposto il finale alternativo del II atto, scritto da Verdi nel 1845 per il tenore Nicolaj Ivanov, pupillo di Rossini, con l'aria di Ernani "Odi il voto, o grande Iddio". Il 15 dicembre alle 19.30 andrà in scena l'anteprima #ernani18 per il pubblico dei diciottenni.

(ANSA).