Santa Cecilia, gli archi nell'omaggio a Astor Piazzolla

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - La Serenata per archi di Čajkovskij, una delle pagine più belle del repertorio romantico, il Concerto in re per archi di Stravinskij anticipate dal da tre brani classici del compositore argentino contemporaneo Astor Piazzolla, Grande Tango, Oblivion e Libertango nella trascrizione per archi di Roberto Granci. E' il programma del concerto che vedrà protagonisti gli Archi di Santa Cecilia, diretti da Luigi Piovano, mercoledì 15 dicembre alle 20:30 all' Auditorium Parco della Musica.

Da diversi anni il primo violoncello dell'Orchestra di Santa Cecilia, Luigi Piovano, affianca la presenza in orchestra a un'intensa attività concertistica sia da solista, sia in repertorio da camera (spesso in duo con Antonio Pappano) ma soprattutto sul podio, alla guida della formazione d'archi costituita da elementi dell'Orchestra romana. L'ensemble e il suo direttore hanno all'attivo anche una attività discografica avviata nel 2014 con un cd dedicato a Schubert, seguito - tra gli altri - da un programma dedicato a Rota, Morricone e Piovani (cd Arcana 2017) e uno vivaldiano nel 2019 (Sony). (ANSA).