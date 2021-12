Musica: Messico, morto a 81 anni Vicente Fernandez

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 13 DIC - Il Messico è in lutto: il suo re della canzone popolare e protagonista delle orchestre 'mariachi', Vicente Fernandez, è morto ieri nel giorno del pellegrinaggio alla Vergine di Guadalupe, patrona del Paese.

Il crooner dal sombrero e dal romanticismo che hanno animato e scosso le serate di festa e generazioni di cuori infranti dal Messico all'Argentina è morto all'età di 81 anni in un ospedale di Guadalajara, la seconda città del Paese. Il maestro assoluto delle 'rancheras', canzoni sui tormenti dell'amore a più chitarre e con le immancabili trombe, era ricoverato in seguito a una caduta a inizio agosto nel suo ranch vicino a Guadalajara, capitale dello stato di Jalisco, culla della tequila e roccaforte dei più pericolosi cartelli della droga.

Interprete sentimentale e macho di 'Por tu maldito amor' e 'Que te vaya bonito', El ultimo rey (l'ultimo re) o il Sinatra della musica ranchera - come lo soprannominò il quotidiano americano The Houston Chronicle nel 1991 - ha venduto 70 milioni di dischi in cinquant'anni di carriera, coronata da tre Grammy e nove 'Latin Grammy'. (ANSA).