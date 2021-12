Musica elettronica e avanguardia, la visione di Alvin Curran

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Suoni, immagini, happening. Alvin Curran, uno dei padri della musica elettronica, parla con il pubblico delle sue creazioni. L'incontro, il 14 dicembre a Roma nella sala Baldini, in piazza Campitelli, è promosso dall'Istituto di Bibliografia Musicale (Ibimus). L'artista americano è uno dei compositori più originali e importanti di oggi. Nato a Providence nel Rhode Island nel 1938, cofondatore nel 1966 del gruppo Musica Elettronica Viva a Roma, città dove vive tuttora, performer, scrittore, insegnante e autore di innovative installazioni, ha segnato con la sua opera la storia della musica elettronica del secondo Novecento e dei nostri giorni. A condurre l' incontro a ingresso gratuito - con inizio alle 18:30 - sarà la musicologa Daniela Tortora che ha approfondito nel corso dei suoi studi i lavori di Curran, curando anche nel 2011 il suo libro bilingue 'Live in Roma'. L' artista al pianoforte darà un saggio sei suoi lavori.

L'Ibimus, impegnata diffusione di studi storico-musicali dal Medioevo alla contemporanea, punta dunque lo sguardo sulla musica d'oggi concentrandosi sulle creazioni di Curran e sul tema delle avanguardie musicali fra Italia, Europa e Stati Uniti di cui l' artista è stato ed è ancora oggi uno dei protagonisti. La sua musica, che si tratti di opere cameristiche, di arte radiofonica, di performance solistiche o di teatro ambientale a grande scala, abbraccia tutti i suoni, gli spazi, le persone. Ha fatto migliaia di concerti e creato più di 30 album personali e più di 60 in collaborazione. Nel 2020, in occasione dei trent'anni del Centro Ricerche Musicali ha realizzato The Containment Etudes (Studi di Contenimento) per computer, tastiera midi e pianoforte una sorta di "autobiografia musicale che si estende per quasi 82 anni", un racconto "un'umile storia musicale che dura tutta una vita". (ANSA).