I 2Cellos a Roma, il 14 incontrano i fan

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - I 2Cellos, il duo violoncellistico composto dallo sloveno Luka Sulic e dal croato Stjepan Hauser che ha rivoluzionato il linguaggio crossover mondiale, incontreranno domani 14 dicembre i media e i fan al bookshop dell'Auditorium Musica per Roma dalle 17 alle 18, per raccontare il nuovo album 'Dedicated', che celebra i loro dieci anni di attività, il prossimo tour internazionale da marzo 2022 (con una data italiana a Milano in maggio) e la partecipazione al concerto di Natale '21 in Vaticano, per le cui prove sono ora nella capitale. Con milioni di followers, miliardi di streaming e milioni di biglietti live venduti, 2Cellos hanno rappresentato una novità nel panorama delle trascrizioni dal rock alla classica, creando una cifra stilistica peculiare. Elton John, loro primo fan e sostenitore, li volle nel 2011 al suo fianco in una famosa tournée mondiale con una tappa proprio all'Auditorium romano, uno dei loro storici trampolini di lancio. Dedicated e la prossima tournée segneranno anche l'ultimo passo del progetto che li vede impegnasti in duo, giacchè è già stata annunciata la futura carriera dei due artisti in veste di solisti. (ANSA).