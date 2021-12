Scala: Macbeth, la rappresentazione del 16/12 anticipata al 15

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - La rappresentazione del Macbeth di Giuseppe Verdi prevista per il 16 dicembre sarà anticipata a mercoledì 15. Lo rende noto il Teatro alla Scala, la cui direzione ha deciso di cambiare data per evitare i disagi dovuti allo sciopero generale in programma giovedì.

"Il Teatro - si legge nella nota - ringrazia gli artisti coinvolti e tutti i lavoratori per la sensibilità dimostrata".

(ANSA).