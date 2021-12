Scala: Macbeth; buona la prima, meglio ancora la seconda

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - 'Macbeth': buona la prima, meglio ancora la seconda. Se all'apertura della stagione scaligera, lo scorso 7 dicembre, il pubblico aveva tributato 12 minuti di applausi all'opera di Giuseppe Verdi, con la direzione del maestro Riccardo Chailly, ma con qualche disapprovazione per la regia di Davide Livermore e per l'interpretazione di Anna Netrebko, ieri invece il successo è stato totale e convinto.

Il pubblico della seconda rappresentazione, elegante ma senza smoking, ha infatti accolto con un'ovazione l'aria 'Vieni t'affretta' cantata da Lady Macbeth alias Anna Netrebko e ha costellato di applausi l'intera rappresentazione. Tre ore e mezza di 'brava' alla soprano che interpreta la feroce regina, ma anche applausi a scena aperta al re assassino Luca Salsi e a Banco-Ildar Abdrakazov. E infine, quasi un boato per la compagnia tutta, a partire dal maestro Riccardo Chailly, con Anna Netrebko superstar a prendersi gli applausi più calorosi tra gli interpreti dell'opera che, il 7 dicembre, ha segnato il ritorno del rito milanese della 'prima' di Sant'Ambrogio dopo l'interruzione legata alla pandemia.

Bisognerà invece aspettare per la prima di La bayadère, il balletto che aprirà la stagione della danza alla Scala: dopo i 14 casi di Covid che si sono verificati nella produzione, il teatro insieme ad Ats ha deciso di posporre lo spettacolo dal 15 al 21 dicembre.