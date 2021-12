Stromae, il 4 marzo 2022 esce l'album "Multitude"

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Stromae ha annunciato che pubblicherà il suo terzo album di studio "Multitude" il 4 marzo 2022 (Darkroom/Interscope Records). L'atteso album conterrà 12 tracce inedite scritte e prodotte da Stromae e sarà disponibile in versione digitale, CD e vinile, oltre alle versioni speciali colorate per D2C.

Alla fine di un lungo tour sold-out nelle arene di tutto il mondo - compreso il Madison Square Garden di New York e la sua performance al Coachella Festival del 2015 - l'artista, autore, performer, produttore, designer e regista belga acclamato dalla critica, si era preso una pausa dalla musica per dedicarsi ad altri aspetti della sua creatività come i video musicali per Dua Lipa (IDGAF) e Billie Eilish, così come la continuazione del suo progetto di moda sotto lo pseudonimo Mosaert con i suoi partner creativi Coralie Barbier e Luc Van Haver.

Lo scorso ottobre Stromae è tornato a sorpresa con il suo ultimo singolo, "Santé", brano che ha collezionato 3.5 milioni di stream nella prima settimana e che è velocemente diventato il 5° singolo più ascoltato su Spotify, con un video che su YouTube ha accumulato più di 18 milioni di view. (ANSA).