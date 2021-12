Hit parade, Marracash in vetta alle classifiche

E' il nuovo album del rapper milanese Marracash, "Noi, Loro, Gli Altri", uscito il 19 novembre, due anni dopo il successo di "Persona", ad aver conquistato la vetta della classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana che va dal 3 al 9 dicembre. Marracash conquista anche il primo posto della Classifica Airplay Earone con il singolo "Crazy Love", già certificato disco d'oro. È disponibile online anche il video del singolo che in queste ore è ancora stabile in Top 5 della Chart Top 50 Italia di Spotify. Crazy Love è contenuto in "Noi, Loro, Gli Altri", già certificato disco di platino e fuori al link https://island.lnk.to/noiloroglialtri, dove è disponibile in pre-order anche nel formato vinile in versione autografata e standard. Il disco, alla prima settimana dall'uscita, ha conquistato il disco d'oro, ha debuttato alla #1 delle classifiche Fimi in Top Album e Top Singoli, con 12 brani nelle prime 12 posizioni e 13 dei 14 brani dell'album tra i primi 20 posti della Top 50 Italia di Spotify. "Love" di Marracash & Gue' è primo tra i singoli più scaricati. Terzo "Crazy love" sempre di Marracash, che spinge giù dal trono Fedez con "Disumano" fino alla quinta posizione.

Sul secondo e terzo gradino troviamo invece due new entry. Al numero due si posiziona "Materia (Terra)" di Marco Mengoni, che accompagnato sul palco da una band di 9 elementi, ha eseguito dal vivo tutti i brani contenuti nell'album, dando vita alle sue radici musicali legate al soul, al blues e all'R'n'B. Al numero tre, ecco "Volare" del rapper romano Coez, disco con 13 tracce, dove trovano spazio collaborazioni con Salmo, Neffa, Guè ma anche i Brokenspeakers, collettivo di cui ha fatto parte l'artista agli esordi. Quarta posizione per "Siamo qui" di Vasco Rossi. Sesto gradino per "Blu celeste" di Blanco. Segue Christmas di Michael Bublé che risale dalla dodicesima posizione alla settima. Perde quattro posti e si ferma al numero otto "30" di Adele. Risale dall'undicesimo gradino al nono, "Taxi driver" di Rkomi. Scivola di due gradini e si ferma al numero dieci "Solo" di Ultimo, che chiude la top ten. Per i vinili più venduti si ripete la stessa classifica degli album nelle prime tre posizioni, con "Noi, Loro, Gli Altri" di Marracash al primo posto, seguito da "Materia (Terra)" di Marco Mengoni e da "Volare" di Coez.

Ecco la top ten degli album più venuti della settimana dal 3 al 9 dicembre secondo i dati di Fimi/Gfk:

1) NOI, LORO, GLI ALTRI, MARRACASH (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

2) MATERIA (TERRA), MARCO MENGONI ( EPIC SONY MUSIC)

3) VOLARE, COEZ (CAROSELLO RECORDS THE ORCHARD)

4) SIAMO QUI, VASCO ROSSI (VIRGIN UNIVERSAL MUSIC)

5) DISUMANO, FEDEZ (COLUMBIA SONY MUSIC)

6) BLU CELESTE, BLANCO (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

7) CHRISTMAS, MICHAEL BUBLE' (WARNER RECORDS WARNER MUSIC)

8) 30, ADELE (COLUMBIA SONY MUSIC)

9) TAXI DRIVER, RKOMI (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

10) SOLO, ULTIMO (ULTIMO RECORDS BELIEVE)

Ecco la classifica dei singoli più scaricati:

1) LOVE, MARRACASH & GUÈ (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

2) ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU, MARIAH CAREY (COLUMBIA/LEGACY SONY MUSIC)

3) CRAZY LOVE, MARRACASH (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

4) PASTELLO BIANCO, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (COLUMBIA SONY MUSIC)

5) SAPORE, FEDEZ FEAT. TEDUA (COLUMBIA SONY MUSIC)

Infine la classifica dei vinili:

1) NOI, LORO, GLI ALTRI, MARRACASH (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

2) MATERIA (TERRA), MARCO MENGONI (EPIC SONY MUSIC)

3) VOLARE, COEZ (CAROSELLO RECORDS THE ORCHARD)

4) 30, ADELE (COLUMBIA SONY MUSIC)

5) SIAMO QUI, VASCO ROSSI (VIRGIN UNIVERSAL MUSIC).