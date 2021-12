Sala, la Prima della Scala sarà un tributo a Mattarella

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - "Non possiamo nascondere che questa Prima della Scala sarà importantissima anche per il presidente Mattarella, chissà se sarà la sua ultima da presidente. Stasera immagino un grande tributo al nostro amatissimo presidente".

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato della Prima della Scala di questa sera dove andrà in scena il Macbeth di Giuseppe Verdi, a margine della cerimonia di consegna degli Ambrogini d'oro, la massima onorificenza del Comune di Milano.

La cultura secondo Sala "deve ricoprire un posto importante nella rigenerazione della società".

Già in passato il pubblico della Scala ha tributo omaggi al Capo dello Stato, salutato prima dell'inizio di Attila nel 2018 con oltre cinque lunghissimi minuti di applausi e nel 2019 con una standing ovation.

Intanto sono in corso gli ultimi preparativi in teatro dove sono già stati allestiti i decori floreali firmati da Armani: oltre 10mila rose e tremila orchidee che adornano non solo il palco centrale, ma anche i palchi, tradizione che si era interrotta nel 2007. (ANSA).