Gianna Nannini e Francesco De Gregori, duetto per "Diamante"

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Gianna Nannini e Francesco De Gregori si uniscono per la prima volta in duetto reinterpretando "Diamante", la storica canzone con testo di Francesco De Gregori e musica di Zucchero, Mino Vergnaghi e Matteo Saggese.

Il brano sarà in radio e in digitale dal 10 dicembre (Gng Musica/Columbia Records). Un duetto intenso su una canzone iconica, in cui si incontrano le voci di due artisti, amici e colleghi, che hanno hanno segnato la storia della musica italiana.

Francesco De Gregori ha scritto per Gianna Nannini il brano "Ninna nera" contenuto nell'album "Dispetto" (1995). Lo scorso anno, la rocker ha omaggiato il brano di De Gregori "La donna cannone" (1983) reinterpretandolo per il progetto I Love My Radio.

La rocker tornerà live nei teatri con "In Teatro Tour 2022" al via il 1 marzo da Genova. Il concerto-evento allo Stadio Artemio Franchi di Firenze si terrà il 28 maggio 2022. Sono stati riprogrammati al 2022 anche il tour europeo e le date nei principali festival internazionali. (ANSA).