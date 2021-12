Ed Sheeran e Elton John insieme per il brano 'Merry Christmas'

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Ed Sheeran ed Elton John insieme per Natale. I due artisti pubblicano un nuovo singolo natalizio a finalità benefica intitolato "Merry Christmas". Il brano è accompagnato da un video diretto da Jason Koening. Merry Christmas ha tutto quelle che un brano natalizio deve avere: campanelle, armonie festive, arrangiamenti gioiosi.

Scritto da Ed Sheeran/Elton John e prodotto da Steve Mac, il brano cementa un'amicizia di oltre 10 anni e vede per la prima volta i due artisti insieme in un singolo ufficiale. Ma non è la loro prima incursione nelle classifiche natalizie: nel 2017 Ed ha conquistato il numero 1 con la ballata senza tempo "Perfect" e Elton John nel 1973 con il classico "Step into Christmas", uno dei brani di Natale più suonati di tutti i tempi in UK. Il video di "Merry Christmas" - scritto da Jason Koening, Jenny Koening e Ed Sheeran - ha moltissime citazioni a video e film classici di Natale. Il ricavato delle vendite durante tutto il periodo natalizio verrà devoluto alla Ed Sheeran Suffolk music foundation e alla Elton John aids foundation. La Ed Sheeran Suffolk Music Foundation aiuta i ragazzi con meno di 18 anni che abitano a Suffolk con donazioni per l'istruzione e lo studio della musica. The Elton John AIDS Foundation, fondata nel 1992, è una delle principali organizzazioni indipendenti al mondo. La sua missione è la fine dell'epidemia dell'AIDS. Ma anche la lotta contro lo stigma, la discriminazione e il disinteresse che ostacolano la lotta contro l'AIDS. (ANSA).