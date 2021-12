"Ravello Natale" : Toni Servillo e Concerto di S: Stefano

(ANSA) - NAPOLI, 02 DIC - Ravello punta ad un cartellone invernale, da legare al Festival wagneriano estivo. e presenta a Dicembre due appuntamenti di musica e prosa, legati all' anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante ed un inedito "Concerto di Santo Stefano" Nell' ambito della mini-rassegnai "Ravello Natale", Sabato 11 Dicembre ( h. 19) l' attore Toni Servillo sarà protagonista di "Le voci di Dante" interpretando un testo drammaturgico di Giuseppe Montesano.

Domenica 19 dicembre (h.12) nell' Auditorium intitolato a Oscar Niemeyer della cittadina della costiera amalfitana l' attore Alessandro Preziosi leggerà brani dalla "Divina Commercia" accompagnato dalle improvvisazioni jazz con Stefano Di Battista al sassofono. Il 26 Dicembre (h. 18.30) Concerto di Sato Stefano con il soprano Lisette Oropesa, accompagnata dalla "Nuova Orchestra Scarlatti" , diretta da Fabrizio Maria Carminati. In scaletta arie famose di Rossini, Puccini, Gounod, Verdi e Meyerbeer "Ravello deve andare oltre la stagione estiva - ha detto il direttore artistico della Fondazione Ravello Alessio Vlad .

presentando "Ravello Natale" alla stampa - utilizzando le strutture turistiche presenti in tutta la costiera amalfitana".

Con il concerto di S, Stefano - che costituisce una novità assoluta - ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca - ed il grande richiamo della parola di Dante, accompagnato da una musica non strutturata, Ravello crea un evento straordinario e di grande richiamo£.

La "Fondazione Ravello" - ha annunciato il presidente Dino Falconio - inaugira quest' anno una tradizione che diventerà un appuntamento fisso della programmazione invernale" (ANSA).