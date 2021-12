Musica: il 3/12 esce "Piero Piccioni - A Modern Gentleman"

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Il 3 dicembre, a 3 giorni dal centenario della nascita, esce Piero Piccioni - A Modern Gentleman: The refined and bittersweet sound of an italian Maestro. Piero Piccioni ((Torino 1921- Roma 2004) è il più "dandy" dei compositori italiani di musica da film. Il più elegante, nell'arte come nella vita. Nel centenario della nascita del compositore, CAM Sugar, in collaborazione con Decca Records, celebra la sua arte pubblicando una raccolta che attinge dalle sue più e meno note opere, accanto a un prezioso gruppo di brani rimasti inediti fino ad oggi.

Un viaggio alla riscoperta del suono unico del compositore torinese: un "Piccioni's touch" morbido, sensuale ed emozionante che si percepisce in ogni composizione su cui ha lavorato durante la sua lunga carriera, spaziando dal jazz alla bossa nova, al funk, alla disco e alla musica orchestrale.

Nella pubblicazione compaiono capolavori come Significa Amore, tratta dal film "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto" (per cui Piccioni vinse il David di Donatello come miglior musicista nel 1975), Pop's Lolly, dal "3 Notti d'amore", nella cui session spunta anche Gato Barbieri al sax, o Papa Funky, dalla colonna sonora di "In viaggio con papà", dove Piccioni commenta il rapporto Sordi-Verdone con una miscela spensierata di generi diversi, unendo jazz, funk e rock insieme, con il suo stile inconfondibile. (ANSA).