Rkomi ed Elodie per la prima volta insieme

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Per la prima volta, Rkomi ed Elodie uniscono le forze per un nuovo singolo inedito, La coda del diavolo, già fuori e in radio dal 3 dicembre. Un brano che va ad arricchire Taxi Driver, album dei record che ha consacrato Rkomi come uno dei talenti della sua generazione (uno dei più venduti e apprezzati del 2021, certificato triplo disco di platino in poco più di 6 mesi, oltre 450 milioni di stream complessivi). Prodotto da Marz e Zef e scritto dallo stesso Rkomi e da Davide Petrella, La coda del diavolo è un brano dalle atmosfere ipnotiche e dal ritmo incalzante. (ANSA).