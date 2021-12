Natale all'Auditorium, la lunga festa di Musica per Roma

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Un Natale lungo un mese con oltre 50 concerti di musica pop, rock e jazz, teatro, mostre, il Gospel Festival ed eventi speciali. Musica per Roma ha preparato per le festività di fine anno un calendario ricco ogni giorno di appuntamenti che dal 4 dicembre al 6 gennaio trasformeranno l'Auditorium Parco della Musica in un grande palcoscenico insieme con il Christmas World, un grande villaggio allestito nell'area pedonale e sui giardini pensili dell'Auditorium. '"Sarà un Natale bello e ricco per tutti i gusti, dai bambini ai giovani, agli adulti", ha detto l'amministratore delegato Daniele Pitteri ricordando l'importanza del ritorno degli spettacoli dopo lo stop provocato l'anno scorso dalla pandemia.

Per la musica italiana torna Eugenio Bennato (il 22/12) con l'ensemble Le Voci del Sud, e poi Carmen Consoli (26 e 27) e Vinicio Capossela (28). Quattro le date con il premio Oscar Nicola Piovani (26, 27, 28 e 31). Il 31 dicembre sarà di scena la Premiata Forneria Marconi che chiuderà il tour 'PFM Canta De André' . Il 1 gennaio sarà la volta di Giovanni Allevi.

Quanto alle novità, si va dal 'post rock' di Davide "Boosta" Dileo al sound internazionale dei Mòn, la tradizione siciliana di Eleonora Bordonaro, le sonorità crossover del rock di H.E.R., al blues di Peppe Voltarelli (17/12). In scena anche alcuni tra i più importanti jazzisti italiani, da Fabrizio Bosso e Rosario Giuliani (7/12) a Stefano Di Battista (1 gennaio); appuntamento da non mancare, il 3 gennaio, con quattro fuoriclasse del jazz italiano. Enrico Rava, Danilo Rea, Roberto Gatto e Dario Deidda. "Sono felice di questa reunion - ha detto Gatto - e di rivedere Enrico Rava sul palco dopo un momento difficile. A più di 80 anni ha ripreso a fare concerti meglio di prima''. (ANSA).