Il Pagante e Lorella Cuccarini insieme per un brano di Natale

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Anche Il Pagante con il feat di Lorella Cuccarini si preparano al Natale in musica: è uscito il singolo "Un pacco per te" (dal 3 dicembre in radio).

"Un pacco per te" è l'ultimo di una lunga serie di successi che in 10 anni hanno regalato al progetto formato da Roberta Branchini, Federica Napoli e Eddy Veerus svariati dischi d'oro e di platino sia per gli album ("Entro in Pass" del 2016 e "Paninaro 2.0" del 2018 sono stati certificati entrambi Oro) che per i singoli.

Il brano farà parte del nuovo album del trio in uscita il 21 gennaio che si intitolerà "Devastante" e arriverà a 3 anni di distanza da "Paninaro 2.0" (che aveva debuttato nella Top10 della classifica italiana). Oltre a nuovi brani inediti, l'album raccoglierà anche gli ultimi successi firmati dal trio milanese "Open Bar" (certificato platino) e "Portofino" (due volte platino). (ANSA).