Giorgio Poi, 'Gommapiuma', per planare in leggerezza

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "Davanti a noi ci sono giorni affilati come rasoi". E' il primo verso, riflesso dei mesi in pandemia, di Rococò la canzone d'apertura di Gommapiuma, nuovo album in arrivo il 3 dicembre per Bomba Dischi / Island Records firmato da Giorgio Poi, cantautore e polistrumentista capace di unire nei 'voli' degli otto brani del disco, ironia, profondità, leggerezza, sorpresa, ricerca costante sulla parola e sui suoni.

"Le canzoni sono nate tutte durante il lockdown, un periodo molto diverso da ciò che ognuno di noi avesse vissuto fino ad allora - spiega all'ANSA il musicista -. Lavorare a queste canzoni mi ha assorbito, probabilmente mi ha anche salvato dal dare eccessiva attenzione a quello che succedeva nel mondo. Ho cercato un po' di leggerezza in modo da 'planare' un po' di più sulle cose, invece di precipitarmici dentro".

Classe 1986, nato a Novara e cresciuto tra Lucca e Roma, Giorgio Poi (all'anagrafe Giorgio Poti) è tornato a vivere in Italia (scegliendo Bologna) da quattro anni. Da ventenne si era trasferito a Londra dove ha passato sette anni, ai quali se ne sono aggiunti altri quattro a Berlino. Già componente dei Vadoinmessico diventati Cairobi, il cantautore, qui al suo terzo album da solista, dopo Fa niente (2017) e Smog (2019) lega suggestioni e ispirazioni diverse, da Piero Ciampi a Mac DeMarco, da Battisti agli Animal Collective. Uno sguardo aperto, quello che per Gommapiuma ha portato anche al duetto con Elisa, in una delle canzoni più intense dell'album, Bloody Mary: "Il brano è nato pensando a lei, a un punto d'incontro fra il suo percorso e il mio. C'è una grande affinità artistica fra di noi, e questo ha aiutato. Il testo è un po' un flusso di coscienza, racchiude considerazioni su diversi aspetti della vita in generale e poi relazionati a un rapporto d'amore". Ora fra le prime tappe per promuovere l'album ci saranno i concerti, il 18 febbraio al Teatro Dal Verme di Milano e il 28 febbraio all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Tra le possibili, prossime destinazioni potrebbe arrivare Sanremo? "In questo momento non lo vedo parte del percorso, ma "per il futuro non lo escludo". (ANSA).