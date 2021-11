Ministri, esce il nuovo singolo "Numeri"

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Uscirà il 3 dicembre il nuovo singolo del gruppo Ministri, intitolato Numeri. "I Numeri - fanno sapere i ragazzi della band - sono lo sfondo sul quale costruiamo e regoliamo le nostre vite e la nostra etica: davvero bastano loro a indicarci il male e il bene, il giusto e lo sbagliato? In "Numeri" c'è la realtà in cui siamo immersi. Quella dei millenials che lavorano per comprarsi il computer per poter continuare a lavorare. O quella dei rider, quei "piccolissimi imprenditori" che hanno come risorsa nient'altro che il loro corpo. Mondi lontani o forse vicinissimi che s'incontrano per strada, lo scenario che fa da quinta alla canzone e alle nostre vite di ogni giorno".

Il nuovo singolo che uscirà per Woodworm dopo l'Ep Cronaca Nera e Musica Leggera (maggio 2021), vero e proprio gioiello di quattro brani - impreziosito dalle cover che omaggiano le collane Einaudi (rese indimenticabili dal progetto grafico di Munari) e dai costumi di Nicolò Cerioni che aveva disegnato per loro delle indimenticabili giacche napoleoniche già dal 2006.

Anticipato dal singolo Peggio di Niente, l'Ep ha accompagnato il primo tour estivo. Numeri apre ora un nuovo capitolo.

Ministri si sono esibiti con i Coldplay, i Foo Fighters, i Subsonica e moltissimi altri. Hanno collaborato con Caparezza, Afterhours, Mauro Pagani, con i registi più all'avanguardia e alcuni tra i migliori producer, da Gordon Raphael (Strokes) a Sylvia Massy (Johnny Cash, System Of A Down) passando per Tommaso Colliva e Taketo Gohara. Hanno collezionato oltre 500 concerti, dai centri sociali degli inizi ai sold-out nei superclub e ai grandi festival, e i loro brani su Spotify sono stati ascoltati oltre 25 milioni di volte. Dopo 15 anni sulle scene, continuano a essere un punto di riferimento per generazioni diverse, pur muovendosi con importanti cambi di prospettiva. (ANSA).