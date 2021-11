Filarmonica Romana in festa, concerto-evento per i 200 anni

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - L' amore per la musica da camera e le opere liriche in forma di concerto accese il 4 dicembre di 200 anni fa una fiamma che continua a scaldare il cuore di tanti appassionati. Merito di un gruppo di 'dilettanti' della nobiltà e della buona borghesia della capitale che intendevano misurarsi con i capolavori del passato e pensarono di riunirsi in una associazione. Nacque così la Filarmonica Romana, una delle istituzioni musicali italiane più antiche e prestigiose che ebbe socio onorario dal 1837 Gioacchino Rossini e con Igor Stravinskij consolidò un rapporto privilegiato negli anni Cinquanta del secolo scorso. Il traguardo dei suoi primi duecento anni di vita sarà festeggiato il 4 dicembre al Teatro Olimpico con un concerto celebrativo diretto da Daniele Gatti con l' Orchestra Mozart, fondata da Claudio Abbado, in un programma che comprende brani proprio dei due grandi compositori che hanno dato lustro alla storia della Filarmonica. Ribadendo l'impegno alla produzione e promozione della musica nuova, l'Accademia ha commissionato una composizione - 'Contre-jour, le jour' per baritono e orchestra, ispirato a versi di Pier Paolo Pasolini - a Georges Aperghis, Leone d'oro alla Carriera alla Biennale di Venezia nel 2015, e nel 2021 insignito dell'Ernst von Siemens Music Prize. Il gran finale è affidato al capolavoro della Jupiter, l' ultima delle quarantuno Sinfonie di Mozart.

