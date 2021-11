Scala: per la Prima il teatro 'firmato' Armani

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Sarà in qualche modo firmata Armani la prima della Scala del prossimo 7 dicembre. Il décor floreale del teatro, in occasione del Macbeth a cui assisterà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sarà infatti curato da Armani/Fiori. Lo stilista - che dallo scorso aprile è socio fondatore sostenitore della Scala - è fra i partner della serata inaugurale, che sarà trasmessa in diretta da Rai Cultura su Rai1. Fra gli altri partner anche Edison - che sta collaborando anche alla svolta Green della Scala a base di energia rinnovabile, Rolex, Bmw e Fondazione Banca del Monte di Lombardia oltre a Bellavista, Caffè Borbone e l'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani che cura l'edizione facsimilare del libretto originale (nel caso del Macbeth quella dell'editore Galletti della prima edizione fiorentina dell'opera del 1847).

A sottolineare il suo sostegno, Giorgio Armani saluta la nuova stagione della Scala con un messaggio sul murale di via Broletto: un'immagine del teatro con il suo pubblico, sulla quale campeggia, scritto a mano, il saluto Bentornata! A partire dai primi di dicembre, la stessa immagine personalizzerà le pensiline delle fermate di autobus e tram della città.

"Dopo un periodo difficile per il mondo dello spettacolo e della musica, questa prima della Scala - dice Armani - assume un forte valore simbolico. Si apre la stagione di una delle istituzioni più importanti della città e dopo mesi di capienze ridotte, la Scala accoglie finalmente il pubblico al completo. Io sarò felice di esserci, ancora una volta, e non solo come spettatore e come milanese, ma come partner della serata e creatore del decoro floreale del Teatro.

Questo è per me, e per Milano, un momento carico di energia e di gioia". (ANSA).