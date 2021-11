Opera Roma: Acquaprofonda, il debutto di De Cataldo

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Giancarlo De Cataldo, magistrato, scrittore di libri di successo e sceneggiatore, debutta all' Opera di Roma firmando il libretto di ''Acquaprofonda'', opera per ragazzi commissionata al compositore Giovanni Sollima, che va in scena in prima assoluta al Teatro Nazionale il 4 dicembre alle 18 (replica domenica 5 alle 16:30, con altre due recite per le scuole il 3 e il 7 alle 11). Il lavoro, una produzione del Teatro dell' Opera di Roma e del Teatro Sociale di Como, rientra nella programmazione "Oltre l'Opera" della stagione 2021/22 con cui il Lirico capitolino coniuga la sperimentazione con la responsabilità verso il pubblico per realizzare un teatro d'opera al passo con la società. 'Acquaprofonda' è una fiaba in musica sul tema dell'inquinamento delle acque. "Nasce dall'urgenza di sensibilizzare i più giovani, anche attraverso il dramma in musica, alla cultura del riciclaggio e dell' ambiente in generale e marino in particolare - spiega Sollima -.

Ci immergeremo in un mondo poco esplorato che ci farà riflettere su come azioni responsabili a portata di tutti possano essere di vitale aiuto e possano diminuire l'inquinamento, dell'ambiente e dell'anima, che avvolge i personaggi così da far riemergere tutti i sentimenti positivi". Le musiche sono eseguite dall'Orchestra dell'Opera di Roma diretta da Carlo Donadio.

"Acquaprofonda - dice De Cataldo - è un racconto su una creatura meravigliosa, la balena, e sul dovere che noi tutti abbiamo di salvarla, di salvare questa ma anche tutte le altre balene che sono un po' il termometro della nostra esistenza e del nostro pianeta. È una di quelle storie che si costruiscono a partire da una suggestione, in questo caso un'immagine, e poi, naturalmente, da una voce".

La messa in scena è affidata interamente ai talenti di "Fabbrica" Young Artist Program, dal team creativo che vede alla regia Luis Ernesto Doñas al cast di interpreti. L' opera sarà rappresentata al Teatro Sociale di Como (prima rappresentazione il 16 dicembre alle ). (ANSA).