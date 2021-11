Musica: Giuseppe Gibboni e Carlotta Dalia il 6/12 a Forlì

(ANSA) - FORLÌ, 29 NOV - Giuseppe Gibboni e Carlotta Dalia, il vincitore dell'ultima edizione del Concorso Paganini di Genova, la più prestigiosa al mondo delle competizioni dedicate al violino, e la vincitrice nel 2019 dell'International Guitar Competition di Parma, intitolato anch'esso a Paganini, suoneranno assieme il 6 dicembre alle 21 per la prima volta al Teatro Diego Fabbri di Forlì in un concerto che per l'associazione Forlìmusica rappresenta un vero e proprio evento.

I due giovanissimi strumentisti, ventenne di Salerno lui, ventiduenne di Grosseto lei, sono anche una coppia nella vita oltre che nell'arte: quando Giuseppe ha vinto il suo prestigiosissimo premio lo scorso 24 ottobre, Carlotta ha scritto su Facebook "Sei nella storia e sei soprattutto una bella persona". Giuseppe, invece: "Il Premio Paganini, dopo un quarto di secolo, torna in Italia ed io mi sento così piccolo d'innanzi a questa impresa storica che pare io abbia realizzato.

Inutile dire quanto io sia emozionato, ci ho messo un bel po' prima di scrivere questo post. Sono stati anni duri, ho tartassato il mio corpo e la mia mente, non mi sono mai dato tregua, ma la devozione verso qualcosa di meraviglioso ripaga sempre. Grazie Carlotta… sono onorato di affrontare con te questa avventura chiamata vita".

Entrambi sono poi stati ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Due giovanissimi musicisti, dunque, uniti dall'amore per la musica che nella città romagnola potranno mostrare il loro straordinario talento andando a spasso tra il virtuosismo violinistico e chitarristico di Nicolò Paganini (la Sonata N.1 dal Centone per duo e il Capriccio N. 5 per violino solo), Eugene Ysaye (la Sonata N. 6 per violino solo), Mario Castelnuovo-Tedesco (Siciliana per duo e Capriccio XVIII per chitarra sola) e Astor Piazzolla (Inverno Porteno per chitarra, Histoire du Tango, Caffè 1930, Nightclub 1960 e Concert d'aujourd'hui per duo). (ANSA).