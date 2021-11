Coez, nel nuovo disco coeZistono le mie anime rap e pop

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "Sono io al 100%, io con la mia anima rap e quella pop. Io con il mio percorso di ricerca che mi ha portato fin qua e che continua". Coez, con il suo sesto album "Volare", in uscita il 3 dicembre su etichetta Carosello Records, rivendica ancora una volta la sua identità e la sua unicità nel panorama musicale italiano. "Volare - canta l'artista romano nel video "Volare Freestyle" che ha spoilerare il manifesto e il concept del progetto discografico - è inteso come staccarsi da terra ma non solo, vuoi vincere una guerra ma non solo. Volare è guardare su e non giù da un terrazzo, è pretendere di più".

Il disco - che vede anche le collaborazioni con Neffa, Guè Pequeno e Gemitaiz, Noyz Narcos, Salmo e Massimo Pericolo, Brokenspeakers - arriva a due anni e mezzo dal cinque volte platino È sempre bello e a quattro da Faccio un casino, quasi a chiudere una trilogia. "I 13 brani rappresentano più versioni possibili di me, e vale la pena ascoltare tutto l'album per unire i puntini. Coesistono, anzi coeZistono, tante sfaccettature diverse", racconta ancora il cantautore.

Con Volare inizia anche una nuova avventura dal vivo per Coez: dopo aver riempito i palazzetti italiani nel 2019 (e aver infranto il record nel 2018 per un artista italiano con oltre 33mila presenze al Rock In Roma), dal 31 gennaio parte da Torino il tour nei club dove il cantautore ha iniziato, in un ritorno alle origini. (ANSA).