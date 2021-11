La Istrael Klezmer Orchestra al Meis di Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 27 NOV - In occasione di Hanukkah, la festa ebraica dei lumi, il Meis-Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah propone martedì 30 novembre (ore 18) un concerto della Israel Klezmer Orchestra. una formula rodata attraverso la quale il museo lega la propria proposta culturale alle festività principali dell'ebraismo, e che per questa occasione presenta a Ferrara una delle poche orchestre al mondo che ancora conoscono e valorizzano il repertorio klezmer.

Direttamente da Gerusalemme, la band - riconosciuta a livello internazionale - porterà il ritmo trascinante di questa musica popolare, sviluppatasi nei villaggi ebraici dell'Europa dell'Est, negli spazi del Meis. Il gruppo, unico nel suo genere, possiede una dimensione e un'energia distintive che affondano le radici nel periodo in cui queste orchestre erano di gran moda, all'inizio del XX secolo. I membri dell'ensemble suonano una varietà di strumenti come legni, ottoni, archi e percussioni, e molti di loro affiancano alla musica strumentale virtuosistica e alle danze tradizionali ebraiche il canto di brani in yiddish, ebraico e inglese.

Le esibizioni si trasformano in trascinanti momenti sociali, che coinvolgono il pubblico a ballare, cantare e prendere parte all'esperienza, mentre i musicisti dell'orchestra spesso si allontanano dal palco per unirsi alla folla in festa. Un inno alla gioia che coinvolge lo spettatore portandolo indietro nel tempo, tra le pagine dei racconti dei fratelli Singer e di Shalom Aleichem. Il concerto ha il patrocinio del Comune di Ferrara, della Comunità Ebraica e del Conservatorio Girolamo Frescobaldi. (ANSA).