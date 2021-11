Musica: hit parade, Marracash in vetta album e singoli

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Marracash fa piazza pulita, con il suo nuovo disco Noi, Loro, Gli altri, debutta alla numero uno di questa settimana nella classifica album italiana di Fimi-Gfk e relativa alla settimana dal 19 al 25 Novembre 2021. Conquista la numero uno davanti ad Adele che con il suo nuovo disco "30" debutta alla numero due, al terzo posto Vasco Rossi con Siamo qui. Altra new entry la troviamo al quarto posto con Discover il disco di cover di zucchero. Sempre nella top ten altri due nuovi ingressi da segnalare: in sesta posizione The legendary 1979 No nukes concerts il concerto del Boss, ovvero di Bruce Springsteen & The e street band, e in ottava Amici - Soundcheck la compilation.

Marracash è primo anche tra i singoli con dodici canzoni nelle prime dodici posizioni della classifica. Al numero uno troviamo Love Marracash & Guè, al secondo posto lo troviamo sempre ma con Crazy love, al terzo con IO. Nella classifica Vinili Un nuovo ingresso: Discover di Zucchero, davanti a "30" di Adele mentre terzo si posiziona Bruce Springsteen & the e street band.

