5 date in Italia per Anastacia in tour

(ANSA) - FIRENZE, 25 NOV - L'icona pop Anastacia ha annunciato il suo 'I'm Outta Lockdown - The 22nd Anniversary', european tour che partirà dalla Svizzera e farà tappa anche in Italia, prima di concludersi nel Regno Unito dove l'artista terrà anche un atteso concerto all'Hammersmith Eventim Apollo di Londra. Cinque i concerti italiani, tutti a settembre prossimo: debutto al Teatro Arcimboldi di Milano il 21 settembre, poi il giorno dopo al Brancaccio a Roma, il 24 a Teatro Mteropolitan di Catania, il 26 al Verdi di Firenze e infine il 27 al PalaBassano 2 di Bassano del Grappa.

Questo tour di Anastacia è il suo primo da quello a supporto dell'album 'Evolution' del 2018. A ottobre 2021 Anastacia ha partecipato e vinto a 'The Masked Singer Australia'. Ad oggi Anastacia ha venduto più di 30 milioni di dischi in tutto il mondo. (ANSA).