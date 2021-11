Rockin'1000 apre capitale, obiettivo raccolta 1 mln

(ANSA) - CESENA, 24 NOV - Rockin'1000, la più grande rock band del mondo, famosa per aver riunito mille musicisti nell'estate 2015 al parco Ippodromo di Cesena per suonare all'unisono 'Learn to Fly' dei Foo Fighters e aver raggiunto, con il video di questa performance, oltre 58 milioni di visualizzazioni su YouTube, ha lanciato una campagna su MamaCrowd (https://tinyurl.com/Rockin1000Campaign), la più importante piattaforma italiana per operazioni di equity crowdfunding che permette di investire nelle migliori startup e Pmi italiane, con un obiettivo di raccolta di un milione di euro. La campagna, che parte oggi per concludersi il 31 gennaio, sarà aperta sia alla community della rock band, che attualmente conta 26.000 musicisti e appassionati di musica in tutto il mondo, che agli investitori interessati a un progetto nato da un evento che ha portato alla creazione di una enorme community internazionale e si è trasformato in una Pmi innovativa, e oggi anche in una Società Benefit, che opera in un settore tra i più effervescenti.

"I fondi raccolti - spiega Fabio Zaffagnini, ex geologo marino e ora Ceo di Rockin'1000 - serviranno per il consolidamento della parte musicale, il potenziamento tecnologico della piattaforma, lo sviluppo della community e il suo engagement. Il core business rimarrà fare musica. Nei prossimi anni la parte musicale verrà ampliata, perfezionando lo show e potenziando le strategie di distribuzione. L'obiettivo è un tour nei quattro continenti, moltiplicando i partecipanti della community (sono previsti oltre dieci show nel 2022, una ventina nel 2024), ma anche quello di incidere un disco con brani inediti". La società lavorerà al potenziamento tecnologico di piattaforma e app, con l'obiettivo di arrivare nel 2024 a 450.000 componenti. Nuove funzionalità andranno ad aumentare l'engagement dei musicisti (chat, formazione, tutoring, ricerca band, ecc), occasioni di incontro come le Reunion e i 'Rockin'1000 Party', oltre alla possibilità di far diventare la piattaforma un luogo in cui anche altri player potranno promuovere brand e iniziative, coinvolgendo i musicisti. Sarà anche un canale per la produzione e vendita di merchandising in edizione limitata. (ANSA).