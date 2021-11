Negrita, da Arezzo ad Arezzo nostro live per MTV

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - S'intitola 'MTV Unplugged Negrita' il nuovo album della band aretina in uscita venerdì 26 novembre.

Un live semiacustico registrato da Pau, Drigo, Mac e tutta la 'banda' nella loro città, che è diventato per l'occasione protagonista dello storico format di MTV, quello dal quale sono passati tutti i grandi della musica. "Da Arezzo ad Arezzo per ironia della sorte - ha raccontato Pau - perché se non fosse intervenuta la pandemia questo live l'avremmo registrato a Milano, al Teatro Dal Verme. Arezzo è casa ed è il posto che per primo ci ha formato con la musica che arrivava". Registrato lo scorso mese di luglio, l'album sarà disponibile in formato fisico (vinile e cd) e digitale, mentre il live sarà in onda, per la prima volta, il 26 novembre alle 22 su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e il 28 novembre alle 19 anche su VH1 (canale 67 del DTT, 22 di Tivùsat e 715 di Sky). (ANSA).