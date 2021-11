Concerto Natale di Bocelli con la figlia di nuovo in streaming

"È stato un momento di puro incanto, per me e la mia famiglia: un paese delle meraviglie natalizio sbocciato e custodito all'interno di uno dei teatri d'opera più belli del mondo. E' stato un tenero esordio per mia figlia Virginia e uno spettacolo in cui abbiamo simbolicamente preso la mano del mondo per voltare finalmente pagina, forti della magia dello spirito del Natale, grazie a musiche che si levavano alla preghiera, dispensando sorrisi e energia positiva.

Torna dicembre e il periodo più bello dell'anno, e sono particolarmente felice che Believe In Christmas venga nuovamente trasmesso in streaming: sarà bello tenerci ancora per mano e con la musica scambiarci un augurio che possa andare oltre le parole e raggiungere il cuore di ciascuno di voi, com'è la mia speranza".

Come annuncia lo stesso Andrea Bocelli, il duetto del tenore con sua figlia Virginia tornerà in tv. "Believe in Christmas", concerto registrato lo scorso Natale dal Teatro Regio di Parma, verrà ritrasmesso dal 10 al 12 dicembre alle 21 sulla piattaforma streaming Driift con il titolo Believe in Christmas - Encore.

Gli spettatori potranno sintonizzarsi alle 19.30 per uno speciale dietro le quinte sulla realizzazione dell'evento con interviste al cast, alla troupe e a Bocelli. Il concerto record era stato trasmesso in streaming lo scorso anno, durante la pandemia, ed è diventato uno degli eventi di maggior successo di tutti i tempi. Con la produzione artistica di Franco Dragone (Cirque du Soleil) e la regia di Giorgio Testi per Pulse Films, 'Believe In Christmas Concert' è un'opera messa in scena nel Teatro Regio di Parma, con una grande Orchestra, coro, ballerini e special guest come Zucchero Fornaciari, Cecilia Bartoli e Clara Barbier Serrano.

Bocelli è attualmente tornato in tournée per il suo più grande tour mai fatto fino ad oggi, con due prossime serate sold out al Madison Square Garden di NY City il 15 e il 16 dicembre. Oltre alle tappe nordamericane l'artista sarà impegnato in numerosi spettacoli in Europa, prima di tornare negli Usa a febbraio per il suo atteso tour annuale "In Concert for Valentine's". (ANSA).