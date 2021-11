A Londra inaugurata mostra retrospettiva su Amy Winehouse

(ANSA) - LONDRA, 24 NOV - Una grande mostra retrospettiva sulla vita e la carriera di Amy Winehouse è stata inaugurata al Design Museum di Londra dal padre della cantante inglese, Mitch Winehouse. 'Amy: Beyond the Stage' è un tributo alla musicista scomparsa a soli 27 anni nel 2011, che ne percorre la sua esistenza attraverso una serie di oggetti personali, alcuni esposti per la prima volta, tra cui la sua prima chitarra elettrica e dei taccuini scritti a mano, oltre a un tour immersivo fra video e musiche. In mostra anche una serie di oggetti iconici come una borsa rossa di Moschino e l'abito giallo che Winehouse ha indossato per i Brit Awards nel 2007.

L'esibizione è aperta al pubblico dal 26 novembre al 10 aprile 2022. (ANSA).